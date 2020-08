USAs suri neli käte desinfitseerimisvahendit joonud inimest

15 metanoolimürgistuse juhtumit olid New Mexicos ja Arizonas. Mürgistuse saanute keskmine vanus oli 43 eluaastat ning 13 juhtumil sai mürgistuse mees, kahel puhul naine. Mitmel juhtumil jõi käte desinfitseerimisvahendit põlisrahva indiaanlaste hulka kuuluv isik.

Kõik 15 mürgistuse saanut vajasid haiglaravi, neli neist suri. Arstid täheldasid kolmel patsiendil nägemise halvenemist, mis on metanoolimürgistuse puhul tavaline.

CDC raportis toodud ühel juhtumil oli 44-aastane mees läinud haiglasse, kuna ta nägemine halvenes kiiresti. Mees tunnistas, et jõi paar päeva järjest käte desinfitseerimisvahendit. Arstidel ta nägemist päästa ei õnnestunud ja ta jäi pimedaks.

USA haiguste kontrolli- ja tõrjekeskus ei soovita kasutada käte desinfitseerimiseks metanooli sisaldavad vahendeid ja rõhutab, et desinfitseerimisvahendid ei ole joomiseks.

USAs on 4,83 miljonit inimest saanud koroonaviiruse diagnoosi ja viirushaiguse tagajärjel on surnud 159 000 inimest. Paranenute kohta andmed puuduvad.

Maailmas on koroonaviiruse diagnoosiga 18,8 miljonit inimest, paranenud on 11,3 miljonit inimest ja surnud on 706 000 inimest.