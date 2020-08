LÕBUS VIDEO ⟩ Vene põllumehed on «vaesed», kuid uskumatult leidlikud

4x4-reisidest tuntud Siim Suurepere jagas lõbusaid kaadreid maastikusõitjate grupis . Originaali on Facebooki pannud Nikolai Solovev .

Nimelt on vene farmerid nii vaesed, et ei saa traktoreid lubada. Niisiis kultiveeritakse seal maad luksusmaasturiga! Põllule on aetud Cadillac Escalade, mis eesti turul maksab kaugelt üle 10 000 euro.