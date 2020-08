US Openi tenniseturniiri võitjate auhinnarahasid vähendati märkimisväärselt

Augustikuu viimasel päeval New Yorgis algava tenniseturniiri esimeses ringis kaotajate auhinnarahasid aga suurendatakse viie protsendi võrra. Nüüd on see 61 000 USA dollarit (51 400 eurot), turniiri üksikmängu võitjad saavad täpselt kolm miljonit US dollarit (2,53 miljonit eurot), 2019. aastal oli võitjate auhinnaraha suuruseks 3,85 miljonit US dollarit.