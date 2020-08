VIDEO ⟩ FBI tabas 46 aastat tagasi vanglast põgenenud mehe

Luis Archuleta saadi kätte New Mexicos ja ta viiakse tagasi Coloradosse Denverisse, mille vanglast ta 1974 jalga lasi, teatab msn.com.

USA kohtuvõimud andsid Archuleta, kes kasutab ka nime Larry Pusateri, kohta aastaid tagasi välja arreteerimiskäsu, mis kehtis kuni 2018. aastani. Sellest hoolimata jätkas FBI mehe otsimist ja see kandis lõpuks vilja.

FBI teatel said nad vihje, et 77-aastane Archuleta elab New Mexicos Españolas, kasutades nime Ramon Montoya.

Agendid lisasid, et vanglapõgenik oli seal elanud üle 40 aasta ilma, et keegi oleks teadnud, kes ta tegelikult oli.

«Selle mehe kinninabimine on FBI sõnum seaduserikkujatele. Ükskõik kui kaua keegi jooksus on, lõpuks leiame ta ikka üles ja toome kohtu ette. Tänan Española politseid, mille esindajatega meil suurepärane koostöö oli ja FBI Albuquerque’i osakonna agente, kelle abil see kuritegelik kodanik kätte saadi » sõnas FBI Denveri osakonna eriagent Michael Schneider.

Archuleta saadeti trellide taha selle eest, et ta tulistas 1973. aastal Denveris teda kinni pidada tahtnud politseinikku, kes sai raskelt haavata, kuid jäi ellu.

Aja jooksul, mil Archuleta jooksus oli, Denver muutus. Kui 1973. aastal elas seal 1,1 miljonit inimest, siis nüüd elab 2,8 miljonit inimest.

Denveri politseijuht Paul Pazen sõnas, et kohalik politsei on FBI-le kurjategija kinnivõtmise eest tänulik, kuna ta on seni ohtlik. Kuigi aega on möödunud, ei ole tema kuritegu unustatud.