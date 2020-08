ESSAD PILDID ⟩ Vaata esimesi kaadreid uue Eesti lastefilmi «Tagurpidi torn» võtetelt

«Tagurpidi torn» räägib viieliikmelise lastekamba suvest unises Lõuna-Eesti külas, kus ainukest lõbu pakub hängimine ja mängimine mahajäetud tootmiskompleksis. Ühel päeval keelatakse lastel seal viibimine ära, kuid kamba pealik Kristjan ning tema sõbrad Ariel, Loore, Mia-Margot ja Siim otsustavad keelust üle astuda ja suunduvad salaja tagasi territooriumile. Kompleksi valvur Elmar annab sellest teada lastevanematele, kuid need ei jõua oma argitoimetuste kõrvalt lastel silma peal hoida. Ühel päeval juhtub kompleksi valvuriga õnnetus – lapsi jälitanud Elmar kukub sügavasse auku ja vajab väljapääsemiseks kõrvalist abi. Kui ühise eesmärgi nimel otsustab kamp mehe pantvangiks jätta, leiab Kristjan end karmist vastasseisust oma parimate sõpradega. Mida teha? Kas riskida pahandusega kodus või päästa elu? Otsuse edasilükkamine muudab asjad ainult hullemaks. Kristjanil jääb lahendada küsimus – mis on õige ja mis on vale?

Filmi režissöör Jaak Kilmi sõnul on «Tagurpidi torn» selline film, millest tema nii vaataja kui ka filmitegijana on siiani puudust pidanud tundma. «Isana ma tean, et lapsed vajavad väga ka rääkimist tõsistel ja keerulistel teemadel, aga nii lapsevanemad kui valdav osa lastekirjandusest kaldub neid teemasid ignoreerima. Paljud lapsepõlve moraalsed valikud võivad tunduda täiskasvanu jaoks lihtsalt lahendatavad, kuid laste jaoks võivad need kasvada üle pea. Ja sellest meie film räägibki,» sõnas lavastaja.