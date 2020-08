ELU24 OTSEPILT ⟩ Vaata, kuidas «tänavapüssid» Laitses kummi vilistades võidu kihutavad

Reedel alanud ja täna jätkuv etapp «Jump for Drift» on Eesti ja Läti drifti meistrivõistluste teine etapp ning street ja semipro klassi neljas etapp. Kohal on üle 80 võistleja.

«Tegemist on väga pingelise rajaga, kuna stardi sirgel olev nukk tõstab auto rattad maast lahti täpselt enne esimest kurvi,» tutvustas Eesti PRO klassi sõitja Ao Vaida . «Lisaks ideaalse trajektoori saamiseks peab puudutama põhimõtteliselt tagastange nurgaga seina, samal ajal kui auto on õhus.»

Vaida sõnul soosib rada jälitussõite, sest kuna esimene kurv on piisavalt lai, et sinna kahe autoga hästi ära mahtuda. Kiirendusmaa on piisav, et pro klassi autode kiirus enne kurvi on üle 100 km/h.