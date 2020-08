PLAHVATUSOHTLIK ⟩ Epsteini ohver avaldas tunnistustes prints Andrew kõige jäledamad fantaasiad

Virginia Roberts on üks peamisi tunnistajaid juhtumis, mis seob mitmed tuntud inimesed skandaalse kupeldamisringiga. Eelmisel nädalal avaldati New Yorki kohtus dokumendid, kus ta tegi plahvatusohtlikke avaldusi prints Andrew kohta, kirjutab Daily Mail .

«Polnud raske teda [Andrew'd] nii närvi ajada, et ta tahtis lihtsalt puhata ..., nii me lihtsalt ootasime minu voodiruumis 10 kõige pikemat minutit mu elus,» kirjeldas ta. «Mõni moment hiljem sattus ta ilma mingi emotsionaalse pühendumiseta ekstaasi,» meenutas Roberts.

Naise sõnul oli kergendav näha, et selleks õhtuks on asi läbi. Samas mõistis ta, et on mehele vaid ajutiselt n-ö muusaks.