PILDID ⟩ Tuntud matadoor Enrique Ponce sai kallima silme ees härjalt nahutada

Meediasse jõudnud fotodelt on näha, et 48-aastase Ponce 27-aastane kallim Ana Soria elas mehe jõupingutustele kaasa. Maski kandnud naise näol vaheldusid emotsioonid ja ta tõusis vahepeal isegi püsti, et paremini näha. Kui härg meest ründas, kattis ta näo käega.