Hispaania meedia: ekskuningas Juan Carlos põgenes Abu Dhabisse

Ekskuningas teatas Hispaaniast lahkumisest 3. augustil ja õukond kinnitas 4. augustil, et Juan Carlos lahkub kodumaalt korruptsioonisüüdistuste tõttu, kirjutab aljazeera.com.

Hispaania meedia andmetel muutis Juan Carlos viimasel hetkel lennuplaani, et ta jälile ei jõutaks. See ei ole keelatud, Hollywoodi staarid kasutavad seda sageli, et vältida kõmufotograafe.