Perekonna teatel on Matti Nykäneni haual vandaalitsetud

Lähedaste sõnul on ka Mattil õigus hauarahule ja neil on kahju, et inimesed midagi sellist tegid, teatab is.fi.

Tegemist on Nykäneni perekonna hauaga, kus lisaks neljakordsele olümpiavõitjale on maetud ka ta isa Ensio, kes suri 2016.

Perelikmed lisasid, et vahepeal oli Matti haual nii palju esemeid, et osa nad korjasid ära.

«Inime»sed käivad regulaarselt Matti haual ja toovad esemeid, mille abil nad teda mälestavad. Ühel hetkel oli neid nii palju, et osa tuli ära võtta ja tallele panna. Loodame, et Matti hauale ei ole vandaalidel enam asja,» teatasid sugulased.

Matti Nykäneni sugulased tahavad teha politseile avalduse, et suusahüppaja hauda on kahjustatud. Nad lisasid, et surnuaial on turvakaamerad ja nende abil võib vandaalitseja jälile saada.