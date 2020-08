Tara Palmer-Tomkinsoni õe sõnul külastas teda varalahkunud seltskonnadaami vaim

Tõsielusarja «I'm A Celebrity... Get Me Out of Here!» staaril diagnoositi 2016. aastal ajuripatsi kasvaja ja autoimmuunhaigus. 45-aastane Tara lahkus siit ilmast 2017. aastal perforeeritud maohaavandi tõttu.

Nüüd räägib Tara vanem õde Santa Montefiore, et naise vaim on teda pärast surma kahel korral külastamas käinud ja andnud teada, et ta on «õnnelik seal, kus ta parasjagu asub».

Santa Montefiore. FOTO: SWNS.com/Scanpix

50-aastane edukas romaanikirjanik Santa kirjeldas Tara kummalisi külastusi nii oma viimases romaanis «Siin ja praegu» kui ka ajakirjas The Lady, kirjutab Mirror. End avanud naine ütles, et tundis pärast õega taaskohtumist erilist rahu. Ta selgitas: «Olen Tarat tegelikult kaks korda pärast tema surma näinud ja temaga on kõik korras. Ta on väga õnnelik seal, kus ta on. Tal läheb hästi. Aeg-ajalt tunnen ka tema kohalolu.»

Kahe lapse ema sõnul suudab ta hauataguse maailmaga suhelda tänu meediumiks saamise koolitustele. «Lapsena nägin ma tegelikult palju vaime,» tunnistas ta.

Santa on varasemalt öelnud, et kõige raskem on tal olnud leppida asjaoluga, et ta polnud õe surmahetkel temaga koos.