PILDID ⟩ Itaaliast pärit stjuardess on nii ilus, et kadedad fännid süüdistavad teda suisa fotošoppimises

Laural on Instagramis lausa 666 000 fänni, kuid naise sõnul on instastaariks olemise juures ka negatiivseid külgi. Näiteks tunnistab ta, et mõned internetitrollid süüdistavad teda järjepidavalt Photoshopi kasutamises.

Lisaks kirjutavad meesterahvad talle tihti ebaviisakaid sõnumeid. Daily Star spekuleerib, et tõenäoliselt on nad lihtsalt kadeda, et kaunil naisel kallim juba olemas on.

«Inimesed on saatnud mulle sõnumeid ja küsinud, kas ma Photoshopin oma pilte, sest nad ei suuda uskuda, et ma päriselt selline välja näen,» avaldab Laura.

«Mõned mehed kirjutavad mulle aga, et ma olen halb inimene, sest ma ei vasta nende kirjadele. Mul on kallim olemas. Ta on minu saavutuste üle väga uhke ja ma ei usu, et teda sellised asjad väga häirivad.»

Laura tunnistab, et tal on väga hea meel, et ta stjuardessiks otsustas hakata. «Ma ei arvanud kunagi, et minust võiks stjuardess saada.»

«Ma töötasin aastaid välismaal õpetajana ja kui ma Itaaliasse tagasi tulin, siis otsustasin lihtsalt stjuardessiks kandideerida.»

«Nüüdseks olen ma seda tööd teinud kolmteist aastat.»

Ta lisab ka, et kuigi ta peab sotsiaalmeedias rinda pistma ka negatiivsusega, saab ta siiski ülekaalukalt pigem positiivset tagasisidet. «Mind tuntakse vahel tööl ära, aga ma suhtun oma töösse armastuse ja täie tõsidusega, seega vahel unustan ma selle ära, kui palju tähelepanu ma sotsiaalmeedias teeninud olen...»

«Tööl olen professionaalne, kuid ilusaks tüdrukuks olemine tähendab ka, et on meestelt tähelepanu pälvimine on paratamatu,» lisab ta.