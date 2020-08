NALJAKAS PILT ⟩ Vene telenägu jäi fotošopiga haledalt vahele

Vene väljaanne 5-tv.ru kirjutab, kuidas Daineko üks jalgadest on peenem, mõjub ebaproportsionaalselt ja ebaloomulikult kõver. Ka heidab veebileht nalja, et kui inimesed poleks kursis fotošopiga, tekitaks see kaader arstides küll tõsist muret.