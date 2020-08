RÕÕMUSÕNUM FÄNNIDELE ⟩ Lennaga kontserttuuri katkestanud Tanel Padar: kui selle autosõidu üle elan, siis kohtume juba täna õhtul!

Raske südamega möödunud neljapäeval kontserti ära jätnud Tanel Padar on tänaseks päevaks piisavalt terve, et õhtul Ammende Villa aias oma kontserttuuri koos Lennaga jätkata, selgub videoklipist, mis muusik oma ametlikule Facebooki fännilehele postitas.

Lühiklipis näeb Tanel Padarit koos oma kihlatu Laureniga autoga sõitmas. Taneli küsimusele «Kallis, kuule kuhu me sõidame?» vastab Lauren, et Pärnusse. Klipi juurde lisatud tekst «Kui ma selle autosõidu üle elan, siis kohtume juba täna õhtul @villaammende laval,» annab lootust, et kui Taneli tervis alt ei vea, võib Tanel Padari ning Lenna Kuurma kontserttuur täie hooga jätkuda.