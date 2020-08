PILDID ⟩ Ei tunne enam äragi: Kelly Osbourne on ropult kaalust alla võtnud!

Aasta alguses tegi Kelly Osbourne lubadus, et tema prioriteediks sel aastal saab enese eest hoolitsemine. Naise hiljutisi pilte vaadates on selge, et viimane on oma lubadusest tublisti kinni pidanud.

Tuleb välja, et Kelly on kaalust alla võtnud tervelt 38 kilogrammi. Hiljuti postitas ta Instagrami-lugudesse foto, millel hoiab käes riidesilti, millel on peal suurus 26 (Euroopas on see võrdne suurusega 34). «Jah, ma uhkustan, aga ma olen selle kallal nii kõvasti vaeva näinud see tunne on imeline,» kirjutas Kelly kõnealuse pildi juurde.

Aasta alguses avaldas Kelly, et keskendub uuel aastal vaid iseendale. «2019 on olnud üks põrgulikult äge aasta. Suuresti on see olnud hämmastav, eriti enesearengu osas. Samas on see olnud ka põrgulikult raske, kuid läbi hea ja halva oli see minu jaoks väga hariv aasta,» kirjutas ta toona.

«Olen jõudnud arusaamani, et sean pidevalt teiste inimeste vajadused kõrgemale kui enda omad,» lisas Kelly, kes tähistas möödunud aastal ka seda, et on suutnud kaine olla juba kaks aastat. «On aeg seada end esikohale ning lõpetada teiste inimeste jamade enese kaela võtmine...»

Kelly Osbourne Londonis 2006. aastal. FOTO: Scanpix/Stella Pictures

Kelly Michelle Lee Osbourne on Inglise laulja, laulukirjutaja, näitleja, telenägu ja moelooja. Ta on Sharon Osbourne'i ja Ozzy Osbourne'i tütar.