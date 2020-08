VÄÄRT FILM ⟩ Tartuffi avab troopiline melodraama saatusest räsitud õdedest vahelisest õrnusest

End troopiliseks melodraamaks nimetav linateos räägib kahest üksteisega kokku kasvanud õest 1950ndate aastate Rio de Janeiros. Gusmãode perekonnas sirgub kaks erineva iseloomuga õde: Guida naudib kogu hingest elu, Eurídice on pühendunud klaverimängule. Ühel heal päeval armub Guida kreeka meremehesse ja lahkub koos temaga omavoliliselt kodust. Abielu ei lähe aga roosiliselt ja ta on sunnitud tagasi pöörduma. Paraku on noorte naiste isa nagu kogu ühiskondki konservatiivne ja et perekonnale mitte häbi teha, sulgeb ta Guida ees koduukse. Kui Guida küsib oma õe järele, valetab isa, et too õpib välismaal. Guida ja Eurídice kaotavad kontakti, kuid ei jäta lootust jälle kohtuda. Nad elavad, nagu oskavad, ja võtavad vastu selle, mida saatus neile pakub.