Punane Rist saatis koroonaviiruse ja tulvade tõttu Põhja-Koreasse 43 000 vabatahtlikku

Vabatahtlikke medtöötajaid on saadetud ka Kaesongi, mis on Lõuna-Koreast Põhja-Koreasse tagasi põgenenud mehe koroonakahtluse tõttu lukku pandud, teatab reuters.com.

Põhja-Korea juht Kim Jong-un teatas juulis, et riigis on olukord kriitiline. Kui varem oli põud, siis nüüd on olnud paduvihmad, mis on toonud kaasa üleujutused ja mudalaviinid. Arvatakse, et suur osa saagist hävineb selle tõttu.

Punase Risti ja Punase Poolkuu rahvusvahelise programmi juht Antony Balmain teatas, et vabatahtlikud õpetavad kohalikke end koroonaviiruse eest kaitsma ning abistavad tulvade tõttu hättasattunuid.

Balmaini andmetel vajavad eelkõige abi need 2100 peret, kes on paduvihmade ja mudalaviinide tõttu kodu kaotanud. «Lisaks inimeste evakueerimisele aitame neid ka psühholoogiliselt ja õpetame, kuidas keerulistes oludes hügieeniliseks jääda,» lisas Punase Risti üks juhtidest.

Punane Rist annab kannatanutele ajutiseks elamiseks telgid, väliköögid, tekid, hügieenikomplektid ja veemahutid.

Põhja-Korea on seni eitanud, et seal oleks peale ühe põgeniku koroonaviirusega nakatunuid. Lõuna-Korea arvates on seal üsna palju nakatunuid, kuna põhjapoolse naaberriigi tervishoiusüsteem on vananenud ega vasta tänapäeva nõuetele.

Juulis saatis Punane Rist Põhja-Koreasse 10 000 koroonaviiruse testi, infrapunatermomeetreid, kirurgimaske ja -kindaid ning kaitseülikondi.

Korea poolsaarel on juba 49 päeva järjest vihma saadanud. Lõuna-Koreas on paduvihmade ja üleujutuste tõttu hukkunud 32 inimest. Põhja-Korea kohta andmed puuduvad, kuna see kinnine riik neid andmeid ei avalikusta.