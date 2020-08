Rootsis süüdistatakse tütart vanemate kaksikmõrvas, kirjad paljastasid aastatega kasvanud viha

Naisele tehti psühhiaatriline uuring, mis näitas, et ta on vaimselt haige ja tappis äkkvihahoos oma vanemad.

Vanemad oli last kartnud ja teinud politseile juba aastaid tagasi avalduse, et tütar võib olla ohtlik ja nende elu on ohus. Politsei teatas vanematele siis, et ei ole piisavalt tõendeid ja nad ei käivita uurimist.