MUISTNE MADIN ⟩ «Troonide mängu» staar näitab sandaalieeposes «Pompei» ulmelisi lihaseid

Põnev fakt filmist

Kit Harington sattus enese vormiajamisega sedavõrd hoogu, et kui publik lõpuks suurel ekraanil tema kõhulihaseid nägi, siis arvati, et tegu on arvutigraafikaga. Tegelikkuses filmiti näitleja keha imetlevad stseenid kõigele lisaks üles vaid paar päeva enne võtete lõppu, mistõttu olid need veel iseäranis tippvormis.