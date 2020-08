TÄNA ÕHTUL ⟩ 20 aasta tagune «Õudne film» võib siiani naerukrampidega hauda viia

Põnev fakt filmist

Kuigi filmi tootmine ise maksis vaid 19 miljonit dollarit, teenis see üle maailma kokku kolossaalse 278-miljonilise kassatulu.



Filmid, mida komöödia parodeerib: I Know What You Did Last Summer (1997), Scream (1996), Scream 2 (1997), The Sixth Sense (1999), The Blair Witch Project (1999), The Shining (1980), The Matrix (1999), The Usual Suspects (1995).