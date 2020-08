TÄNA ÕHTUL ⟩ Tapatöö jäljed viivad mõrvamagnet Emma Fieldingu müstilisse nõiakambrisse

Vana kolleeg Adelle Fisher kutsub Emma Fieldingu appi konsultatsioonile uuele väljakaevamisprojektile. Adelle ei usalda praegu töötajaid arheolooge ja tahab, et Emma jälgiks professor Thomas Websterit. Emma avastab, et mitmeid väärisesemeid on kadunud ning kutsub asja uurima appi oma vana sõbra, FBI agendi Jim Conneri.