FILMIÕHTU ⟩ Staaridest kubisevas krimimärulis «Kood 999» sunnib Vene maffia USA võmmid kuritööle

Seltskond korrumpeerunud politseinikke satuvad eriti suurde jamasse, kui neid hakkab šantažeerima Vene maffia. Ainus viis mafiosnikega ühele poole saada on viia läbi erakordselt keerukas rööv. Kuigi esmapilgul paistab idee teostamatu, koorub kaabakatel lõpuks kaval plaan. Nad otsustavad panna ühes linna otsas toime algaja politseiniku mõrva ja kui kogu linna politseiekipaažide tähelepanu on kood 999-ga («politseinik tapetud») hõivatud, saavad räpased politseinikud linna teises otsas võimaluse nõutud rööv teoks teha. Aga nagu ikka, on headel plaanidel komme teostamise faasis mitu vinti peale keerata. Film ei sobi alaealistele.