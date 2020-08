TÄNA ÕHTUL ⟩ Geikomöödias «Armastus ja teised õnnetused» tabab kirenool hoopis Brittany Murphyt

Emily Jackson (varalahkunud Brittany Murphy) elab kiiret elu – tal on alati toimetamist, ta suu ei seisa kunagi kinni ja talle meeldib kosjamoori mängida. Kui Emiliy tööle moeajakirjas Vogue saabub kena uus fotograafiabiline Paolo, saab Emily geist korterikaaslane Peter tema järjekordseks kosjaplaani ohvriks. Emily on veendunud, et need kaks meest kuuluvad kokku. Kontoris jääb tal aga kahe silma vahele noormees, kes hoopis talle endale armastust pakkuda püüab.