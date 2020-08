Teadlased lahendasid koljumudeli abil renessansikunstniku Raffaeli mõistatuse

Ajaloolaste arvates maeti Raffael Rooma Pantheoni, kuid luustik, mis 19. sajandil leiti, oli koos paljude teiste luustikega ja selle tõttu ei olnud kindel, kas ta on ikka sinna maetud.

Tor Vegata ülikooli teadlased võrdlesid kolju- ja näorekonstruktsiooni Raffaeli portreedega – nii tema enda kui ka teiste kunstnike tehtutega – ja leidsid sarnasusi. Molekulaarbioloog Mattia Falconi sõnul said nad Raffaeli näo teha vaid 80 protsendi ulatuses, kuna neil oli aluseks kipsmudel. Nad ei teadnud täpselt, millised oli kunstniku kõrvad, kuid õnneks kandis Raffael pikki juukseid, mille alla kõrvad jäid, ja seega ei ole kõrvad eriti tähtsad.

Falconi lisas, et nad leidsid arhiividokumendid, mille kohaselt 1833. aastal väljakaevatud skelett on Raffaeli oma. Luustikku saab DNA abil edasi uurida, et teha kindlaks ta juuste ja silmade värv.