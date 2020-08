KAHTLANE VIDEO ⟩ Kas nii toimetatakse Valgevene valimisjaoskonnast «valed» sedelid minema?

Ühismeedias on liikvele läinud video Valgevene valimisjaoskonnast, kus käib väga kahtlane tegevus. Valimiskomisjoni liige ronib redeliga aknast välja, käes kilekott. Samal ajal langetatakse aknast välja veel teinegi kott. Spekuleeritakse, et need on täis valimissedeleid.