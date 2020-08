VAATA FILMI ⟩ Nicole Kidman, Jude Law ja Renée Zellweger Oscaritega pärjatud sõjadraamas «Külmale mäele»

Ada Monroe (Nicole Kidman) on kombekas daam, kes läheb oma kirikuõpetajast isaga (Donald Sutherland) Põhja-Carolinasse. Ta ootab napisõnalist ja südamlikku armastatut W. P. Inmani (Jude Law) tagasi kaugel möllavast kodusõjast. Seda tehes õpib Ada ellujäämist nende tallu sattunud hakkaja Ruby (Renée Zellweger, parima naiskõrvalosa Oscar) käest, kes ei jää meestele alla ei põllutöödel ega muus. Samal ajal on sõjast tüdinenud ja haavatud Inman teel koju, trotsides lugematuid ohte, mida toob endaga kaasa tõsiasi, et ta on desertöör, kelle jaoks on ohtlikud nii omad kui ka vastased.