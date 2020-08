NII KENA! ⟩ Lauljatar Getter Jaani näitas meigivaba näolappi ja avaldas, millega ta nüüd tegeleb

«Mul tuleb kohe sellega üks «Friendsi» ( komöödiasari «Sõbrad» - toim) osa meelde, kus Monica on hästi entusiastlik trenni osas ja haarab Chandleri endaga kaasa ning järgmisel päeval, kui Chandler saab Joeyga kokku Central Perkis, ei suuda ta normaalselt isegi kohvitassi kätte võtta. «Aäu-äu-äu-äu!» Aga trenni tegemine on mõnus ja ma väga loodan, et suudan olla selles osas järjepidev, kuna see tekitab niivõrd hea enesetunde ja tunnen, kuidas keha tänab mind!» kirjutas ta pildiallkirjaks.