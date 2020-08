PILDID JA VIDEO ⟩ Baltimore’is toimus gaasiplahvatus, hukkus vähemalt üks inimene

Päästetöötajate andmetel on varisenud majade all lõksus vähemalt viis inimest, kelle seas on ka lapsi, teatab nytimes.com. Gaasiplahvatuse epitsentrile kõige lähemal olnud naine hukkus silmapilkselt. Üks inimene sai raskelt vigastada, kui ta rusude alt päästeti. Ülejäänute vigastused on kergemad.