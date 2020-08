TARTUFF TÄNA ⟩ Teismelised organiäris ja perega pahuksis tüdruku esimene armastus

Iisraeli lavastajate Tal Graniti ja Sharon Maymoni draamakomöödias «Täiuslik» otsustavad kolm Jeruusalemma teismelist müüa oma neeru, et maksta operatsiooni eest, mis muudaks nende keha täiuslikuks, vähemalt nende enda arvates. Kui teised piirduvad unistusega lopsakamast rinnapartiist, siis transsoolisele Edenile tähendab see midagi hoopis olulisemat. Film võitis kolm Ophiri auhinda, mida nimetatakse ka Iisraeli Oscariteks.

Lõuna-Korea režissööri Bora Kimi draamafilmis «Hüvasti!» otsib 14-aastane üksildane Seouli tüdruk Eun-hee kogu hingest mõistmist, millest ta on ilma jäetud nii kodus kui koolis. Tegu on tänavuse festivali tunnustatuima linateosega, mis on võitnud ligemale 30 auhinda, sh Berliini festivali parima noortefilmi ja Tribeca festivali parima välisfilmi preemia.