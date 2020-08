VIDEO ⟩ Kas Londonit võib tabada Beiruti saatus?

Eksperdid on seisukohal, et laeva koos laskemoonaga või ainult laskemoona pinnale tõstmine lõppeda katastroofiga, teatab forbes.com.

Laev on olnud 76 aastat Thamesi suudmes põhjas, olles seni puutumata. Näha on vaid roostest maste, mis ulatuvad veepinnale.

Briti võimud on kaalunud mastide eemaldamist, et vraki ohtlikust vähendada, kuid arvatakse, et kui maste saagima hakatakse, siis võib see raputada seni plahvatusohtlikku lasti.