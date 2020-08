«Teneti» võtetelt ära hiiliv Robert Pattinson jäi Nolanile koolipoisiliku valega vahele

34-aastane näitleja, kelle jaoks on mõlemad filmid vaieldamatult tema karjääri seni suurimad saavutused, rääkis The Irish Times'ile , et pidi «Teneti» võtetest aega näpistama, et nahkhiirmehe rollisobitusel ehk castingul käia. Samal ajal pidi ta oma võimalikku osalemist Batmani-filmis tugevalt vaka all hoidma ega tohtinud kellelegi kõssata, mis tal kavas on.

«Naljakas on see, et Chris Nolan («Teneti» režissöör – toim) on kõikide oma tegemiste osas alati väga salatsev ja mina pidin «Batmani» osas seda samuti olema. Niisiis pidin talle valetama, et kaamerasproovis käia,» pihtis Pattinson. Küll aga sai isegi Batmani-filme lavastanud Nolan tema valele kummalisel kombel ruttu jaole: «Valetasin, et mul on perekondlik hädaolukord (family emergency – toim). Kohe, kui olin öelnud «perekondlik», sõnas ta: «Sa lähed Batmani prooviesinemisele, eksju?»»