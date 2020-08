TREILER ⟩ «Päästja koolikella» uusversioonis veavad Zack, Slater ja Jessie vägikaigast oma laste pärast

Jätkusarja tegevus toimub samas keskkoolis, kus ka 1989. aastal startinud noorteseriaali oma, selle erinevusega, et tegelasteks on nüüd toonaste tegelaste järeltulijate teismeline põlvkond. Nad elavad umbes samasugust elu, nagu elasid ka Zack, Kelly, Slater jt 30 aastat varem, käies isegi lõunapause pidamas vanas heas burgerilokaalis The Max, ning maadeldes klassikaliste noorteprobleemidega. Erinevus seisneb selles, et jätkusari on žanri poolest komöödia, kui isegi mitte nutikas paroodia, mille võlu seisneb suuresti asjaolus, et see omaaegse sarja ja üldisemalt ameerika kultuuri üle nalja viskab.