TOHOH ⟩ Üle pika aja kaamera ette ilmunud Ott Sepp näitas korralikku «hülgevuntsi»

Kahe venna lugu kõneleb kaduvast mehelikkusest, tugevast ja tahtejõulisest naiselikkusest, isekusest ja andestamise raskusest, millesse on põimitud vabastavat nalja ja huumorit. Lavastab Tanel Ingi ning peaosas on esimest korda külalisnäitlejana Ugala lavastuses kaasa tegev Ott Sepp.

Sepp on sel suvel mänginud Vanemuise lavastuses «Kirvetüü», mis jutustab väikesest Setu külast, mille elanikud peavad pärast Eesti taasiseseisvumist oma püsivuse eest seisma. Just selles rollis on ta lavale astunud hülgevuntsiga.