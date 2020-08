Mees pakub välja, et viib tüdruku enda juurde koju, et seal kaisutada ja seksida. Mees tahab tüdrukut alasti kallistada ning teda «peaotsast jalatallani» suudelda. Kui tüdruk meelde tuletab, et on ainult 14-aastane, vastab mees, et talle see vanus sobib.