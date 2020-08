LÕPUKS ⟩ Eestis tulid müügile Nolani suurfilmi «Tenet» piletid

Esimesena tõi piletid välja Forum Cinemas, kes kuulutas piletite publikusse paiskamisest täna öösel e-postkastidesse potsatanud uudiskirjas. Esimene võimalus filmi vaatama minna on 26. augustil kell 11.30, kuhu on saadaval poole saali jagu pileteid. Ka teiste sama päeva seansside saalid on müügis vaid poole saali ulatuses ehk 75 kohta.