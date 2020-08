Juutuuber Nele Kirsipuu esitles oma lemmikkehaosa: mu au ja uhkus, mu õnn ja rõõm

«Kunagi püüdis üks mu ekspeikadest mind solvata, öeldes, et kui ma veel rohkem söön, siis läheb mu tagumik nii suureks nagu maakera,» kirjutas Kirsipuu Instagrami postitatud pildi juurde, millel ta trikooväel «raamatut loeb».

«Tal polnud aga aimugi, et suur tagumik on mu lemmik osa minu juures ning tema solvang mõjus mulle tegelikult suurima komplimendina. Kõik jobud kutid võiksid minu poolest kuu peale sõita,» võttis juutuuber, kelle sõnul on tagumik tema au ja uhkus ning õnn ja rõõm, loo kokku.