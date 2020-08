Filipiinide president teatas, et tahab olla Vene koroonavaktsiini katsejänes

Duterte ülistas samas Venemaad ja president Vladimir Putinit, et seal haarati inimkonna päästmiseks kohe härjal sarvist, edastab afp.com.

«Arvan, et venelaste koroonavaktsiin on efektiivne ja aitab inimesi, kuidu nad ei oleks sellest teatanud. Kavatsen olla esimene filipiinlane, kelle peal seda katsetatakse ehk minust saab katsejänes,» teatas Filipiinide president.

Duterte pressiesindaja Harry Roque kinnitas hiljem, et naljaviskamise poolest tuntud president ei teinud seekord nalja.

«Ta on juba 75-aastane ja ta on valmis ohverdama oma elu filipiinlaste heaks,» lisas pressiesindaja.

Venemaa võimud teatasid 11. augustil, et neil on olemas koroonaviiruse vaktsiin, mis kannab nime Sputnik ja mis valmis rekordiliselt kiire ajaga.

Venemaa Gamaleja epidemioloogia ja mikrobioloogia uurimisinstituudi teatel valmis neil koroonavaktsiin, millele on juba tehtud kliinilisi katseid FOTO: HANDOUT/AFP

Venemaa tervishoiuministri Mihhail Muraško kinnitusel näitasid katsetused, et koroonavakstiin on efektiivne ja ohutu ning katses osalenutel ei täheldatud immuunsüsteemi tõrkeid.

Muraško lisas, et Venemaal tehakse ettevalmistusi vaktsiini masstootmiseks. Seda hakkab valmistama firma Binnofarm koos Gamaleja epidemioloogia ja mikrobioloogia uurimisinstituudiga.

Maailma terviseorganisatsiooni WHO teatel peab Venemaa koroonavaktsiini pikaajaliselt testima ja alles positiivseid tulemusi nähes saab WHO anda sellele heakskiidu.

WHO juuli 2020 andmetel luuakse maailma erinevates riikides 165 koroonavaktsiini. Neist 26 on hakatud testima inimestel ja veel kuus on testimise kolmandas järgus ehk nende efektiivuses ollakse peaaegu kindlad.

Filipiinidel on koroonaviiruse diagnoosi saanud 144 000 inimest, viirushaiguse tagajärjel on surnud üle 2400 inimese ja paranenud on ligi 69 000 inimest.

Venemaal on koroonaviiruse diagnoosiga üle 903 000 inimese, viirushaigus on võtnud elu 15 260 inimeselt ja paranenud on 710 000 inimest.