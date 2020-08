UUS SERIAAL ⟩ Kanal 12s alustab krimisari psühhopaadi pojast, kes lahendab mõrvu

Kriminaalpsühholoogi ametit pidav Malcolm Bright ( Tom Payne ) on õnnistatud erilise andega: ta suudab ette ennustada kurjategijate mõttekäike ja on sestap hindamatu tugi New Yorgi mõrvarühmale.

Malcolmi teadmised ja peen intuitsioon ei tulene aga tühja koha pealt. Tema enda lihane isa on kurikuulus sarimõrvar hüüdnimega Kirurg (Michael Sheen), kes on elu võtnud mitmekümnelt inimeselt. Hullumeelsuse ja geniaalsuse õhkõrna piiri kompav isa on tänaseks trellide taga just tänu Malcolmile. See traagiline minevikutaak on ühtlasi nii Malcolmi suurimaks tugevuseks kui ka nõrkuseks. Kuna ta on siiski oma isa poeg, käib mehe sees pidev võitlus oma sisemiste deemonite ja kahtlustega, et ka temas endas võib psühhopaat peidus olla. Ohtlikke mõrvalugusid lahti muukides otsibki ta pidevalt lunastust oma võimaliku tegeliku olemuse pärast.