VIDEO ⟩ Šotimaal toimus rongiõnnetus, on vigastatuid

Päästjad said rööbastelt välja sõitnud rongist teada täna kell 9.40 kohaliku aja järgi ja jõudsid minutitega sündmuskohale. Nüüdseks on seal kümneid tuletõrjeautosid ja teisi päästemasinaid.

Lähedal olnud inimesed jäädvustasid juhtunu videotele, millel on näha, et kahe mäe vahelises orus rööbastelt välja sõitnud rongist tõuseb paksu suitsu.

Šotimaa idaosas on viimastel nädalatel olnud halb ilm ja sadanud paduvihma. Erakorraliste ilmaolude tõttu on rongide sõiduplaani tehtud muuudatusi ja osa reise on ära jäetud.