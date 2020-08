TARTUFF TÄNA ⟩ Festivali pärl «Autoportree»: dokk fotograafist, kes tegi oma surmahaigusest kunstiteose

«Autoportree»

Lene oli 10-aastane, kui ta otsustas, et peatab aja. Ta hakkas järjest vähem sööma. See aitas ängi, kurbuse ja valu vastu – ta vihkas ennast. Aga tõi kaasa ka haigestumise anoreksiasse, millega Lene Marie võitles kokku üle 20 aasta. Piinav haigus närvutas tema keha ja ka mõtted. Kuni ta avastas fotograafia – see hoidis teda elu küljes kinni. Ka fotograafiaga sai peatada aega. Oma hääbumise jäädvustas Lene Marie väga erilistel piltidel, mida on nüüdseks eksponeeritud mitmel pool maailmas. «Ma ei taha, et mind mäletataks anorektiku, vaid fotograafina,» ütles ta ise.