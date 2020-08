HITIHOIATUS ⟩ Clicherik & Mäx ja gameboy tetris näitavad uues musavideos, kuidas elavad «staarmaakad»

Lugu sündis sedakorda koos 5MIINUSE ridadest ja nublu «Für Oksana» loost tuntud gameboy tetrisega. «Meile on alati gameboy tetris väga meeldinud, alati. Just sellepärast tema valisimegi. Ükskord peale kontserti küsisin ega ta ei tahaks koos mussi kirjutada – ülejäänud on juba ajalugu,» kommenteerib loo autor Mäx.

«Lugu «Maakas» on serenaad maanaistele ja diskussioon maameestega. Linnas on kõik nii keeruline, kõigil on mingid napakad standardid ja eelarvamused, aga maal on lebo – Konsumist läbi, külakost kaasa ja anna tuld.»

«Tegelikult ei ole meist keegi linnavurle, sest juured ulatuvad ikkagi maale. Ja südamele paneks seda, et väljend «maakas» ei ole üldse isegi nii halb kui see tundub, sest ma olen staarmaakas ja sa ka,» selgitab loo tagamaid staarmaakas Mäx ise.

Heliteosele valmis video koostöös staar-režissöör Jüri Beloviga, kes on teinud muusikavideod mitmetele põnevatele artistidele ning uuekooli räpparitele sh mitmeid videosid Clicherikule & Mäxile, nublule, Pluutole, Villemdrillemile, Marp$ile, Jaagup Tuisule ja teistele.

Võtted toimusid Viljandimaal suures loomafarmis. «Idee video jaoks tuli artistidelt endalt ja see, et me peaksime filmima seda kuskil Eesti farmis või külas oli kuidagi loomulik valik. Minu ülesandeks oli arendada seda lugu edasi visuaalseks,» täpsustab režissöör Jüri Belov.

«Paljud kaadrid on inspireeritud maailma kinoklassikast, välismaistest muusikavideotest ja reklaamidest. Mõningad stseenid oli puhas improvisatsioon kohapeal, mis sündis tiimi ja artistide omavahelises sümbioosis. Olen tänulik Clicherikule ja Mäxile, et nad usaldavad alati minu visiooni – nendega on alati meeldiv töötada, sest nad on andekad nii mitmel moel,» lisab Jüri.