TULINE KAADER ⟩ Inglise pesumodell heitis rinnahoidja seljast, et oma päevitusrante näidata

Kaunis instapilt on nüüdseks teeninud üle 5000 meeldimise.

23-aastane Chloe sai Suurbritannias üleöö tuntuks 2017. aastal, mil ta avaldas kohalikule meediale, et langes inimröövi ohvriks. Nimelt lendas naine 2017. aasta juulis Itaaliasse Milanosse arvates, et läheb sinna modellitööd tegema. Seal röövisid ta kaks venda, kes väitsid end olevat kuritegeliku rühimituse The Black Death Group liikmed.