VIDEO ⟩ Kaardirakenduse Google Earth kasutaja leidis Antarktika rannikult kummalise objekti

Esimesena jagas seda 7.augustil sotsiaalmeedias isik, kelle Youtube’i kasutajanimi on MrMBB333, kirjutab yahoo.com.

Veel üks Google Mapsi kasutaja D. Whitaker lisas, et objekt on meie planeedi lõunapoolseima mandri lähedal, lisades ka koordinaadid. Tema sõnul on satelliidipiltidel näha midagi sellist, mis võib olla lume ja jääga kaetud laev, kuid tõenäoliselt on see laevakujuline jäämägi.

«Kui seda vaadata 3D-s, siis on selgelt näha, kuidas moodustub laeva piirjoon. Minu mõõtmise kohaselt on see 120 meetrit, täpsemalt küll 128 meetrit pikk. Mis see ka ei oleks, on see laevakujuline. Jäälaev või see, milleks keegi teda peab,» kirjutas MrMBB333 sotsiaalmeedias.

Google Earthis leitud kummalist objekti on palju kommenteeritud ja pakutud, mis see olla võib.

«Olen kuulnud, et teise maailmasõja ajal oli Antarktika vetes üsna palju laevu. Ei oska öelda, kas see võib olla selle aja laev, kuid kummaline on see kindlasti. Tänan, et jagasid seda infot @MrMBB333. Ta paistab nagu päris laev,» kirjutas üks Twitteri kasutaja.

Veel üks lisas, et talle pakub Antarktika huvi ja ta tahab objekti kohta rohkem teada saada. Ta jätkas, et Teise maailmasõja ajal ja hiljem levisid jutud, et natsidel on Antarktikas baas.

Google Earthi ja Google Mapsi kaardirakenduste abil on ka varem maailma eri paigust kummalisi objekte leitud.