GALERII JA VIDEO ⟩ Tallinnas avati Ferrari salong: esimene 300 000 eurot maksev masin leidis juba omaniku

Esimene, ligi 300 000 eurot maksev must hobune on endale Eestist juba omaniku leidnud, kuid jõuka ostja isikut ajakirjanikele ei avaldatud. Ferrari esindajad usuvad, et kuna Eestis on madalam käibemaks kui naaberriigis Soomes, siis meelitab kohalik salong nii kõige rikkamaid eestlasi kui ka Soome ostjaid.