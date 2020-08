ULME ⟩ Sakslaste Netflixi-seriaal pandi üllataval moel tuhandeks aastaks tallele

Et DNA on andmekandjana äärmiselt mahukas, on ilmselt kõigile teada. Fakt, et DNAd saab sünteetilisel kujul aga ka digitaalset infot kandma panna, tõenäoliselt veel liiga levinud teadmine pole. Kes siis muu kui mitte alati innovaatiline ning säärastele ekstravagantsustele vastu pidava rahakotiga Netflix on nüüd oma uue seriaali promoks võtnud nõuks selle teadmise massidesse viia ning lasi oma uue ulmeka ühe osa nullidest ja ühtedest hoopis polümeeriks kedrata. Väidetavalt võimaldab DNA sekveneerimine sarja vastava tehnoloogia olemasolu korral ka tuhande aasta pärast tagasi digitaalseks infoks tagasi «tõlkida», samal ajal kui muud andmekandjad ajahambale hoopiski vähem vastu suudavad pidada.