OOTAMATU ⟩ Miley Cyrus avaldas, milline oli tema esimene seksuaalne kogemus

27-aastane lauljanna Miley Cyrus, kes sai tuntuks tänu Hannah Montana rollile Disney kanalil, tunnistas muuhulgas ka seda, et on oma sõbrannadest maganud peaaegu kõigiga ning et tema endine abikaasa Liam Hemsworth oli esimene mees, kellega ta vahekorda astus (lauljanna oli tol hetkel 16-aastane).