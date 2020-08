Väidetavalt kriitilises seisus olev Robert Trump toimetati haiglasse

Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi noorem vend Robert Trump on toimetatud New Yorgis asuvasse haiglasse, kirjutab ABC News. Hospitaliseerimist kinnitas väljaandele Valge Maja pressiesindaja Kayleigh McEnany, kes lisas, et presidendil on oma vennaga «väga hea läbisaamine» ja et president jagab olukorra kohta rohkem infot hiljem.

Hetkel on Robert Trumpi seisundi üksikasjad teadmata, ehkki mitmed allikad on teda kirjeldanud kui «väga haiget».

Juunis paigutati Robert Trump enam kui nädalaks New Yorgi Mount Sinai haigla intensiivravi osakonda.

Viimastel aegadel ületas Trumpi noorem vend uudiskünnist sellega, et alustas Trumpi perekonna nimel kohtuteed presidendi vennatütrega, takistamaks nende perekonna elust jutustava raamatu «Too Much and Never Enough» avaldamist.

Mary Trump. FOTO: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Trumpi perekonna väitel rikub Mary Trumpi raamat 2001. aastal allkirjastatud kokkulepet Trumpide isa Fred Trumpi vara jagamiseks. Kliinilise psühholoogina töötav Mary jutustab raamatus «toksilisest perekonnast», nagu ta seda lapsena oma vanavanemate kodus nägi.