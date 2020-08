KAKS VIIMAST ⟩ Tartuffi lõpetavad kaks romantilist lugu kunstnike hingepiinadest

«Viimane portree»

Peaosas näeme Geoffrey Rush i, kellele geeniuste mängimine on juba üsna rutiinne tegevus. Režissööri sõnul ei olnud aga võimalik kedagi teist valida, sest Rush sarnaneb Giacomettiga nagu kaks tilka vett. James Lordi rollis üles astuv, väliselt Rushile vastanduv sile ja nägus Armie Hammer moodustab oma ekraanipartneriga huvitava koosluse, mille osapooli kõigile erinevustele vaatamata siiski üksteise poole kisub.

«Maudie»

«Maudie» on erakordne lugu artriidihaigest ühiskonnaheidikust, kes leiab ennast kunsti kaudu, jäädes meeleheitlikule olukorrale vaatamata alati heatahtlikuks, usaldavaks ja optimistlikuks. Film on saanud inspiratsiooni Nova Scotia (Kanada) naivistliku kunstniku Maud Lewise eluloost. Tema hingejõud leidis väljenduse lihtsates värvikates piltides, mis kujunesid vaatamata tehnilistele puudujääkidele paljude lemmikuteks. Ta alustas täppide maalimisest oma viletsa hüti akendele ja hiljem juba lõuenditele, mida tuldi ostma üle kogu Kanada. Maudie on naivistliku kunstniku ehe näide, kelle peaaegu sõnakuulmatud käed lõid teoseid, mis jõuavad siirusega otse vaataja hinge.