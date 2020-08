Aasta alguses šokeeris vene meediat lugu 13-aastasest Darjast, kes väitis, et ootab oma 10-aastase poiss-sõbra last. Vahepeal 14-aastaseks saanud tüdruk sünnitas täna hommikul tütre.

Darja Sudnišnikova teatas Instagramis, et sai pühapäeva hommikul kell 10 tütre emaks. «See oli raske, ma räägin kõigest hiljem, praegu puhkan,» lubas koolitüdruk. Vastsündinud tüdruk kaalub 3,6 kilo, vahendas Mirror .

Eelnevalt oli teada, et arstid olid tüdrukule öelnud, et sünnitus saab olema keeruline, sest kui lapse pea loomulikul viisil läbi ei mahu, tuleb kirurgiliselt sekkuda. Sünnituse muudab keeruliseks eelkõige Darja vanus ja tõsiasi, et tema keha ei ole veel piisavalt arenenud.