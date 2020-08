SALAJANE LEMMIK ⟩ Michael Jackson fännas omal ajal üht USA tippkoomikust inspireeritud pala

Eddie Murphy üks esimesi kuulsamaid filme oli «Eddie Murphy Raw». Erinevalt tema teistest teostest, on antud filmi näol tegemist ühe tema stand-up show lihtsa ülesvõttega. Selle ühes kuulsaimas klipis meenutab Murphy intsidenti, kuidas naine näeb oma kallimat teise naise kodust lahkumas. Ta hiljem tõmbab oma peika liistule ja räägib talle, mis ta nägi. Mees korrutab «It wasn«t me» (see polnud mina - toim.) ja naine usub teda.



«The Billboard Book of Number 1 Hits» kirjutab, et just «Raw» inspireeris Shaggy kõige kuulsamat pala «It Wasn»t Me», mis oli ühtlasi ka üks Michael Jacksoni lemmikutest paladest. «Meil oli vestlust, sest see oli üks tema lemmikutest lauludest ja ta küsis, kas mina kirjutasin selle loo,» meenutas Shaggy väljaandele Time antud intervjuus. Shaggy sõnul oli Jackson täheldanud, et see laul kõlab nagu miski, mille oleks ta võinud ise kirjutada.